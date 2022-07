La Juve si fionda su Bremer, i dettagli

La Juventus si sta già muovendo per portare a Torino il successore dell’olandese De Ligt. Può essere Bremer, lo racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Juve su Bremer

Da qualche giorno il catalizzatore delle attenzioni bianconere è diventato Gleison Bremer, difensore 25enne del Torino, da tempo in trattativa con l’Inter. Piace ad Allegri e su indicazione dell’allenatore Federico Cherubini si è mosso per cercare di inserirsi tra i nerazzurri e il club di Urbano Cairo. Sul piatto per il giocatore c’è un contratto di 5 anni a cifre più alte rispetto a quelle offerte dall’Inter, mentre per i granata è pronta una proposta da 35 milioni (più 5 di bonus).