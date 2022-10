La Juve studia un portiere in Spagna, ecco il nome

La Juve ha drizzato le antenne sul georgiano Giorgi Mamardashvili, 22enne portiere del Valencia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve su un portiere della Liga

Martedì uno stretto collaboratore del d.s. Cherubini ha sfruttato la sfida tra il Siviglia e la squadra allenata da Gattuso per vedere dal vivo anche il numero uno georgiano. Szczesny è una garanzia per il presente, ma ha 32 anni e il contratto in scadenza tra poco più di un anno e mezzo. I dirigenti bianconeri iniziano a valutare dei possibili eredi del polacco. Mamardashvili è extracomunitario e non è l’unico in lista. Tra i numeri uno sott’osservazione per il futuro c’è anche Marco Carnesecchi, 22enne di proprietà dell’Atalanta in prestito alla Cremonese.