Mercato Juve, può arrivare la svolta grazie a una cessione!

Mercato Juve – Per poter fare mercato in maniera importante, la Juventus prima deve necessariamente fare cassa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’indiziato numero uno sarebbe Dejan Kulusevski.

Arrivato a Torino due anni dall’Atalanta, dopo una stagione notevole in prestito al Parma, lo svedese non ha soddisfatto le attese. Con Allegri è stato spesso rimasto seduto in panchina e adesso potrebbe essere sacrificato per poter dare all’allenatore un attaccante.

NUOVO AGENTE – Kulusevski è da poco passato nella scuderia di Alessandro Lucci, a cui sono arrivate parecchie proposte. Sul giocatore l’interesse è vivo da mesi, la scorsa estate l’Atalanta aveva pensato al suo ritorno. Ci avrebbe pensato anche la Fiorentina, ma i neroazzurri hanno optato per Boga e i viola per Ikoné. Insomma, il futuro di Kulusevski lontano da Torino potrebbe prendere forma solamente in Premier.

PREMIER LEAGUE – La Juventus chiede almeno 35 milioni di euro, una cifra che può essere alla portata di club come Tottenham e Arsenal, quelli che stanno facendo più sul serio in vista del mercato di gennaio. Un incasso del genere darebbe alla Juve la possibilità di fare mercato, puntando soprattutto al centravanti.

calciomercato-juve

fonte: ilbianconero.com