Il Tottenham riscatterà Kulusevski, le cifre per la Juve

Come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, su Twitter, il Tottenham riscatterà Dejan Kulusevski dalla Juventus al termine della stagione.

Mercato Juve, Kulusevski via

Esistono due possibilità per far scattare l’obbligo di riscatto: disputare 20 partite in Premier League e la qualificazione alla prossima Champions League (al verificarsi di una di questa condizioni la Juventus incasserà automaticamente 35 milioni di euro). Altrimenti gli Spurs avranno comunque una clausola che prevede il diritto di acquisto.