Mercato Juve, l’ultima idea porta allo Spezia

Partita la giostra del mercato, non si ferma più nemmeno in casa Juventus. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mercato Juve, idea in attacco dallo Spezia

Un mercato in entrata tutto nuovo che incastrandosi con le tante altre operazioni in uscita da dover comunque sbloccare, può portare anche a opportunità per completare la rosa: l’ultima idea della squadra mercato bianconera conduce a Daniele Verde dello Spezia, 8 gol e 6 assist la scorsa stagione, profilo individuato tra quelli utili per allargare le rotazioni sulle ali.