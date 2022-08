Chi può lasciare la Juve da qui al 2 settembre? Il primo indiziato è Arthur, fuori dal progetto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, chi è in uscita?

Il brasiliano è complicato da piazzare, anche in prestito, per via del suo ingaggio faraonico. Su Arthur è più una speranza che una convinzione. A meno che la Juventus non decida di sobbarcarsi gran parte dei suoi emolumenti pure dopo la partenza. Altro nome è Fagioli: fa gola ad alcune piccole di A, con la Cremonese a guidare la fila. Ancora da definire il futuro di Rovella, si ragionerà sull’opportunità di chiudere il prestito al Monza. Occhio alle sorprese: Zakaria e McKennie piacciono all’estero e non è da escludere che la Juventus dia l’ok alla cessione.