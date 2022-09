Mercato Juve, è sfida a Barcellona e Real per Vitor Roque

In attesa che Kaio Jorge recuperi dalla rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro, la Juventus si starebbe muovendo su un altro giovane talento brasiliano. Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve, spunta Vitor Roque

Secondo Mundo Deportivo, infatti la Juventus sarebbe entrata in concorrenza con Barcellona e Real Madrid per assicurarsi il diciassettenne attaccante dell’Atletico Paranaense Vitor Roque. Mancino, alto 1 metro e 72 centimetri per 76 chili di peso, è un centravanti capace di giocare anche da attaccante esterno e nel 2022 ha segnato 4 gol nel campionato brasiliano, 3 nella Coppa del Brasile e 2 in Copa Libertadores. Secondo Mundo Deportivo la Juventus avrebbe anche presentato un’offerta da 15 milioni, rifiutata dal club brasiliano.