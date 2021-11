Mercato Juve – Tutto su Dusan Vlahovic. La Juventus vuole un centravanti di peso, una prima punta che sappia giocare in area di rigore, forte di testa, completa.

Il serbo risponde all’identikit, ma arrivare a lui non è facile. Non tanto per accontentare le richieste della Fiorentina, quanto per riuscire a vincere la concorrenza straniera: in Italia, infatti, l’attaccante viola sceglierebbe i bianconeri senza pensarci due volte.

LE PAROLE DI DUSAN – La Serbia si è qualificata al Mondiale 2022, anche se l’eroe è Mitrovic e non Vlahovic. Poco importa, giocare un mondiale a 22 anni non è cosa da tutti i giorni. Ma cosa c’è nel futuro del giovane viola?

Mercato Juve, Vlahovic a gennaio?

“Voglio solo lavorare ancora di più e avere grande fame di vittorie e gol. Se farò questo, penso che alla fine tutto andrà a posto. Almeno non mi pentirà perché avrei potuto fare qualcosa di diverso” le parole riportate da Tuttosport. Insomma, l’attaccante della Fiorentina pensa al futuro. E quindi anche al mercato.

LA JUVE – Come sottolineato da Calciomercato.com è Vlahovic il primo obiettivo della Juventus per l’attacco. In scadenza nel 2023 con la Fiorentina, il serbo non rinnoverà. La Fiorentina può cederlo già a gennaio, ma per una cifra intorno ai 70 milioni di euro.

Difficile che la Juve possa presentare un’offerta del genere a gennaio, con tante questioni in uscita da risolvere (su tutte: Ramsey e Rabiot, sacrificabile anche Kulusevski).

A luglio sarebbe tutto più facile, per esigenze di bilancio: ma la sessione invernale fa paura, dato che in Premier League il giocatore è molto apprezzato.

LA PREMIER MA NON SOLO – Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United. Anche l’Atletico Madrid di Simeone apprezza le doti di Dusan Vlahovic. La Juventus dovrà incrociare le dita e sperare anche che sia il centravanti a volere vestire solo la maglia bianconera.

vlahovic-fiorentina-juve

fonte: ilbianconero.com