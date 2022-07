Mercato Juventus, Allegri ha in mente il vice Vlahovic

In casa Juventus sanno che il reparto avanzato necessita di rinforzi. Chi giocherà alle spalle di Vlahovic? Ne parla Tuttosport.

Mercato Juventus, quale il vice Vlahovic?

Morata è ormai un ex, serve uno che lo sostituisca. Allegri ha in mente Marko Arnautovic ma il Bologna non ha voglia di privarsene. Nella rivoluzione c’è anche Moise Kean che quest’anno non ha convinto. Le alternative in attacco portano all’estero: Timo Werner del Chelsea, Firmino del Liverpool: i Reds hanno chiesto informazioni su Rabiot.