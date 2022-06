Aspettando il sì di Angel Di Maria, continuano le valutazioni e i ragionamenti in casa Juventus. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

Mercato Juventus, le alternative a Di Maria

Cherubini attende l’ok di Di Maria, ma allo stesso tempo continua a tenere in caldo le alternative. A partire da Nicolò Zaniolo (c’è anche il Milan). La chiave per il 22enne tuttocampista azzurro è una operazione allargata con la Roma. Il maggior indiziato a raggiungere Trigoria è Arthur , gradito a José Mourinho . E se David Neres si è trasferito al Benfica, in lista resistono i nomi di Domenico Berardi (Sassuolo) e Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk). Sul 21enne ucraino è sempre attivo il Bayer Leverkusen.