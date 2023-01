La Juventus ha chiuso per l’acquisto di un dilettante! Il nome

La Juventus ha praticamente chiuso l’acquisto di Gianmarco Di Biase, esterno sinistro offensivo classe 2005 della Pistoiese. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La Juventus compra un dilettante

Un’operazione da circa 350mila euro per un ragazzo non ancora maggiorenne, ma già capace di farsi notare in Serie D, dove ha realizzato ben 7 reti. Naturalmente Di Biase sarà inizialmente aggregato alla Juve NextGen, che disputa il campionato di Serie C. Toccherà dunque a Massimo Brambilla valutarne le qualità e lanciarlo nel calcio professionistico.