Clamoroso dalla Spagna, la Juve sogna Neymar!

Il quotidiano spagnolo Sport ha rivelato una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda la Juventus e l’attaccante brasiliano Neymar.

Juventus su Neymar?

Secondo il quotidiano, la Juventus sogna il colpo. L’attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain sarebbe una opzione per rinforzare il club bianconero, e sarebbe stato richiesto esplicitamente dall’allenatore Massimiliano Allegri. Il brasiliano, come ha lasciato intendere ieri il presidente del PSG, può effettivamente lasciare il club in questa sessione di mercato. Il suo ingaggio però rischia di essere però un ostacolo insormontabile.