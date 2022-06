Mercato Juventus, doppio regalo per Allegri

Al lavoro per la doppietta. La Juventus fa sul serio, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Doppio colpo Juventus sul mercato

La Juventus vuole far decollare il mercato in vista dell’inizio della nuova stagione, per consegnare ad Allegri un gruppo già rinforzato all’inizio del percorso della preparazione estiva, e punta ad un doppio obiettivo: Di Maria più Kostic.

Il Fideo non esclude il serbo, anzi: possono essere entrambi i nuovi padroni delle fasce bianconere. Così la domenica della dirigenza juventina ha avuto un doppio campo centrale: Ibiza e Francoforte. Contatti, telefoni roventi per fare passi avanti verso il doppio traguardo.