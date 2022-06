Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, in diretta nell’editoriale di TMW Radio. Ha parlato della Juventus e delle mosse di mercato bianconere.

Mercato Juventus, le ultime

Sul mercato – “Neymar? Noi non ne abbiamo mai parlato e non ci risulta. Le attenzione della Juventus sono rivolte a Di Maria e Pogba, che per necessità diverse sono i più vicini ai bianconeri. Sull’argentino c’è attesa, va considerata anche l’opinione della famiglia, sul francese invece c’è più fiducia”