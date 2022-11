Mercato Juventus, occasione gratis in Germania a giugno

Occhi sugli esterni per gennaio, occhi sugli esterni per giugno: la ricerca di rinforzi con cui puntellare le corsie, per la Juventus, non si esaurirà con la sessione invernale. Ne parla Tuttosport.

Juventus su Raphael Guerreiro

A giugno si esaurirà il tempo di Raphael Guerreiro al Borussia Dortmund, il portoghese non ha intenzione di sottoscrivere un prolungamento e il club tedesco vuole al contempo ancora provare a convincere il suo entourage, quindi ogni discorso sulla futura destinazione del 28enne di Le Blanc-Mesnil verrà posticipato alla prossima estate.