Terzini Juventus, possibile cessione in vista

C’è il colpo Pogba e il tormentone Di Maria. Ma per le caselle dei terzini qualcosa può succedere in casa Juventus, come racconta il Corriere dello Sport.

Terzino Juventus, possibile cessione in vista?

Un qualcosa per cui la Juve continua a lavorare, soprattutto a sinistra. Dove si registra la volontà di restare da parte di Alex Sandro. E anche diversi interessamenti per Luca Pellegrini che pensa a un ritorno alla Roma mentre viene cercato soprattutto in Premier da Fulham e West Ham. Nel caso in cui partisse uno tra i terzini attualmente in rosa, senza dimenticare il recente rinnovo di Mattia De Sciglio, la Juve proverebbe a mettere a segno (almeno) un colpo di prospettiva.