La Juventus ha già chiaro in testa da dove ripartirà in estate. Alla Continassa progettano una Signora con un cuore sempre più italiano, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juventus, si riparte da due giocatori

Allegri ha scoperto l’affidabilità dei giovani Fagioli (2001) e Miretti (2003). Ha trovato un nuovo leader, si è fatto largo con forza e carisma Locatelli. Tutti e tre stanno dimostrando un attaccamento alla maglia superiore alla norma. Per tutti questi motivi la Juventus 2023-24 ripartirà dai Locatelli, dai Fagioli e dai Miretti in mezzo al campo.