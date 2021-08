Messi al PSG, Al-Khelaifi: “Fair Play rispettato”

Messi al PSG – Nel giorno della presentazione di Leo Messi, il presidente del Psg Al-Khelaifi ha approfittato dell’evento per sottolineare ancora l’importanza dell’acquisto della Pulce: “Sono molto contento e orgoglioso di presentare Messi come giocatore del Psg. E’ un giorno storico e incredibile per tutto il mondo del calcio. E’ un momento fantastico, tutti conoscono Leo perchè è l’unico ad aver vinto per sei volte il Pallone d’Oro e ha regalato la sua magia al calcio e sarà bellissimo per tutti i tifosi del Psg averlo qui. Quello che siamo riusciti a fare con Leonardo è davvero incredibile. Con lui abbiamo avuto sempre ambizioni altissime e adesso le stiamo realizzando”.

Il presidente qatariota vuole che però questo acquisto si tramuti in risultati sul campo: “Non ci sono segreti, questo accordo con il miglior giocatore del mondo è stato raggiunto e siamo felicissimi che sia diventato concreto. Ringrazio anche il padre e la moglie di Messi e Leonardo per tutto quello che ha fatto. Adesso arriva il lavoro difficile sul campo perchè è quello che conta. Leo ha vinto tanti trofei in campo e continuerà a farlo con i suoi nuovi compagni perchè abbiamo alcuni dei calciatori più forti del mondo e uno dei migliori allenatori con una squadra che ora è completa.

Messi al PSG, le parole di Al Khelaifi

Al Khelaifi parla anche del futuro di Kylian Mbappé e sul rispetto del fair play finanziario:“Resterà a Parigi. Abbiamo seguito tutte le leggi del fairplay finanziario, rispettiamo tutto quanto. Prima di fare ogni passo abbiamo sempre parlato con soci, partner e Ligue 1 e questo ha reso possibile la firma di Messi “Se siamo i favoriti non lo so ma sicuramente abbiamo un’ottima squadra. Non abbiamo vinto nulla, dobbiamo lavorare per vincere. L’anno scorso è successo quel che è successo. Come dice Leo la Champions non è una competizione facile”.

Sugli obiettivi futuri: “L’obiettivo è vincere, non ci nascondiamo. Adesso saremo principalmente concentrati dal campionato, dal 15 settembre penseremo alla Champions. Sì può dire che siamo favoriti, ma dobbiamo essere tranquilli. Abbiamo appena cominciato a lavorare”.

al-khelaifi-psg

fonte: tuttosport.com