Messi al PSG, è fatta: volo per Parigi e ufficialità in arrivo

Messi al PSG – Messi e Psg hanno raggiunto l’accordo: “Lionel Messi ha trovato un’intesa con il Psg. Il suo aereo è atteso nelle prossime ore nella Capitale“. Lo scrive L’Équipe, che dà seguito così alla notizia data nella notte in cui aveva parlato di un incontro a Ibiza per concludere la trattativa.

E’ solo questione di ore e Lionel Messi atterrerà a Parigi. L’argentino è in volo verso Parigi e a confermare il tutto arriva la storia Instagram di Antonella Roccuzzo. La moglie della Pulce ha pubblicato una foto nell’aereo in compagnia di Leo, questa la didascalia: “Tutti e 5 insieme verso una nuova avventura”.

Intanto al Camp Nou, il club catalano ha rimosso dalle gigantografie attaccate lungo le pareti dello stadio la parte dove era raffigurato il fuoriclasse argentino, ormai ex numero 10 ed ex capitano del team azulgrana. Messi, che era posizionato al centro fra Piquè e Griezmann, è stato “cancellato”.

Messi al PSG, è in partenza verso Parigi

Lionel Messi è in partenza verso Parigi per iniziare la sua nuova avventura al Psg. “Mundo Deportivo” ha annunciato che l’attaccante argentino ha da poco lasciato la sua abitazione a Barcellona per dirigersi all’aeroporto di El Prat, da dove partirà con un volo privato con destinazione Parigi. E’ tutto pronto dunque per la nuova avventura del Diez di Rosario, pronto a sbarcare sotto la Torre Eiffel per conquistare il popolo parigino.

Messi-Psg, il padre dell’argentino conferma

Lionel Messi può ormai considerarsi un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. A confermare la trattativa il club e l’argentino è il padre della Pulce, Jorge Messi, intercettato all’aeroporto di Barcellona da Maria Garrido, giornalista di La Sexta. Queste le sue parole: “Firmerà oggi per il Psg? Sì. Il responsabile dell’addio di Leo? Chiedetelo al club. Se è triste? Non lo avete visto?”.

Messi-Psg, accordo totale

L’Équipe spiega nel dettaglio: “Questa volta l’accordo è totale. Lionel Messi sarà un giocatore del Psg. Il suo aereo è atteso oggi all’inizio del pomeriggio a Parigi. Dovrebbe superare le visite mediche alla fine della giornata e poi firmare il suo contratto di due anni (più un anno opzionale). Domani è prevista una conferenza stampa al Parco dei Principi“.

fonte: tuttosport.com