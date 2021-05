Mihajlovic alla Juve? Lui risponde: “Chissà!”

Mihajlovic alla Juve? Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, ha parlato della possibilità che possa allenare la Juventus nella prossima stagione: “Il mio nome compare accostato alla Juventus? E’ già successo, spesso sono stato affiancato ad altre squadre, nel calcio non si può sapere ma qui ho due anni di contratto e mi piacerebbe proseguire questo lavoro fatto: perché fai tanta fatica, costruisci e se poi arriva un altro e si prende i miei meriti, beh, un po’ mi scoccia…”.

Mihajlovic alla Juve? La sua risposta in conferenza

Il discorso si è spostato poi sul Bologna: “Io voglio la classifica di sinistra: da quando sono arrivato le cose sono tutte migliorate, prima si arrivava quattordicesimi o quindicesimi mentre con me decimi e l’anno scorso col record di punti dell’Era Saputo; c’è in giro del pessimismo mi pare, ma in questi due anni e mezzo miei sono stati valorizzati dei giovani, ho fatto esordire molti ragazzi e in queste due partite, dopo Amey e Urbanski, credo farò esordire anche Raimondo dell’Under 17”.

“Insomma, sono stati due anni e mezzo in cui abbiamo valorizzato la squadra: ci sono squadre che hanno speso molto più i noi e sono sempre state dietro; noi non siamo mai stati in pericolo, e questi ragazzi li ho fatti giocare durante il campionato, non a giochi fatti”.