Milik alla Juve, accordo raggiunto col Marsiglia!

Milik alla Juve – La Juventus non pensa solamente a Depay, anzi ora salgono le quotazioni per l’ex Napoli Arkadiusz Milik. I bianconeri – in attesa anche del responso di Massimiliano Allegri – si sono avvicinati all’attaccante del Marsiglia.

Milik alla Juve, accordo trovato

Nelle ultime ore la Juventus ha infatti trovato l’accordo con il club francese per un prestito oneroso di 2 milioni e il diritto di riscatto a 8. L’ok tra i club quindi c’è e questo avvicina l’attaccante polacco al ritorno in Serie A, questa volta in maglia bianconera.

Adesso la Juventus deve decidere il da farsi. Depay o Milik? La società ne parlerà con Allegri per capire su quale dei due nomi investire e puntare. Definite le strategie allora i bianconeri decideranno su chi andare.

milik-marsiglia

fonte: gianlucadimarzio.com