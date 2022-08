Milik alla Juve, è fatta: accordo trovato col giocatore

Milik alla Juve – La trattativa tra Arkadiusz Milik e la Juventus procede spedita ed è ormai in chiusura. Il club bianconero, infatti, dopo le difficoltà per arrivare a Memphis Depay – come già affermato ieri – ha scelto di virare sull’ex attaccante del Napoli, adesso in forza al Marsiglia.

La Juventus ha già raggiunto un accordo verbale con il Marsiglia, sulla base di un prestito oneroso per due milioni e diritto di riscatto fissato ad otto, ma nel pomeriggio ha anche trovato l’accordo per quanto riguarda l’ingaggio che Milik percepirà.

Milik alla Juve, è fatta!

I bianconeri trattano dunque adesso con l’agente del calciatore per definire gli ultimi dettagli e poi chiudere l’affare. A proposito di ciò, l’agente del polacco è a Torino ed ha incontrato nel pomeriggio i dirigenti della Juventus per discutere del suo assistito.

L’accordo è ormai in chiusura anche per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore. Si attende adesso la formalizzazione dell’offerta della Juve al Marsiglia per definire tutto. È ormai questione di tempo, ma l’affare Milik-Juve è ormai in dirittura d’arrivo.

Arkadiusz Milik, trasferitosi in Ligue 1 nel gennaio del 2021, ha segnato 30 reti (di cui 16 in Ligue 1) e fornito 3 assist con la maglia del Marsiglia in 55 partite. L’attaccante polacco classe 1994 potrebbe ora ritrovare la Serie A, in cui ha già indossato la maglia del Napoli.