Milik alla Juve, tifosi furiosi: preferivano Morata!

Milik alla Juve – Arek Milik sarà un giocatore della Juventus. Accordo totale tra il Marsiglia e il club bianconero, con l’attaccante polacco che può raggiungere già in giornata Torino per le visite mediche e la firma sul contratto (fino al giugno 2026).

Milik alla Juve, tifosi furiosi

Arriverà in prestito per un milione con diritto di riscatto fissato a 7, guadagnerà poco più di 3 milioni di euro netti a stagione. Un affare che fa felici tutti? Non proprio, perché i tifosi sui social si sono lamentati per il colpo, rimpiangendo anche un ex. Chi? Alvaro Morata.

Lo spagnolo è tornato all’Atletico Madrid dopo i due anni di prestito in bianconero (20 milioni complessivi) perché i 35 milioni di euro da spendere per il suo riscatto erano una cifra ritenuta fuori mercato, che la Juve ha provato ad abbassare senza successo.

Però il colpo Milik, ad oggi, non soddisfa chi si attendeva ben altro profilo…