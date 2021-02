Milik Juve, non è finita: spunta una nuova clausola

Milik Juve – Secondo quanto riportato da Tuttosport, quello di gennaio – per Milik e la Juventus – è stato solo un arrivederci. No, la pista non si è chiusa.

E il centravanti polacco, che a gennaio ha scelto di giocare per l’Olympique Marsiglia, si è tenuto una porta aperta per un’estate a tinte bianconere.

Del resto, la Juventus ha capito a pieno la scelta di Arek: voleva giocare l’Europeo, dunque gli serviva una squadra che gli permettesse di arrivarci in buone condizioni e con un po’ di partite sul groppone.

Milik Juve, spunta una nuova clausola

NUOVI CONTATTI – Per TS, molto dipenderà dal finale di stagione del Marsiglia: se non si qualificheranno per la prossima Champions (ed è difficile che accada) l’ex Napoli può essere sacrificato. I rapporti tra Juve e OM sono ottimi: lo testimonia l’ultimo affare con Aké e Tongya.

Nel caso in cui non dovesse essere riscattato, ecco che una clausola potrebbe fare al caso del giocatore: 12 milioni di euro e la strada verso Torino sarebbe tracciata. Il giocatore ha infatti rinnovato il contratto prima di firmare per il Marsiglia.

fonte: ilbianconero.com