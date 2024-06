Arek Milik potrebbe essere inserito nella trattativa col Nizza. Infatti sembra ormai tempo scaduto per Adrien Rabiot. Ecco perché la Juventus ha iniziato ad accelerare sul fronte Khephren Thuram,

Per sbloccare l’operazione con il Nizza, che lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro, potrebbe inserito Arek Milik. Va detto che la trattativa per Thuram non condizionerebbe un altro possibile arrivo a centrocampo.

Juventus, Milik per arrivare a Thuram?

Attualmente ai box per l’infortunio al menisco che lo ha costretto a saltare l’Europeo, l’attaccante polacco non è incedibile per la Juve, che anzi potrebbe sfruttarlo per abbassare in maniera sensibile l’investimento per il francese figlio d’arte, classe 2001. Milik può valere sugli 8 milioni, quanto basta rendere la spesa più sostenibile.

Qualora dovesse partire, poi, Cristiano Giuntoli dovrebbe necessariamente andare a caccia di un altro centravanti da affiancare a Dusan Vlahovic, considerando che anche Moise Kean è ai saluti. Da qui il nuovo ritorno di fiamma con Alvaro Morata.

