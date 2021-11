Milinkovic Savic Juve, può arrivare davvero: i dettagli

Milinkovic Savic Juve – Incubo e obiettivo. Comunque, uno da guardare e da cui guardarsi. In ogni caso. Milinkovic Savic ritroverà la Juventus e sarà ancora una volta davanti a Massimiliano Allegri, che tanto l’avrebbe voluto dall’altra parte.

Anche quest’estate. Del resto, il colpo a centrocampo sarebbe stato lui e sarebbe stato perfetto: nel centrocampo mobile che ha disegnato il tecnico livornese, il serbo sarebbe stato l’uomo in grado di unire il reparto di mezzo con l’attacco. Nulla di banale, tutta la concretezza che sarebbe servita.

Milinkovic Savic Juve, le ultime sulla trattativa

IPOTESI FUTURE – A ogni sessione di mercato da quattro anni a questa parte il nome di Milinkovic resta dunque tra i più chiacchierati. La Juventus non ha smesso di pensare al nazionale serbo, e un nuovo possibile assalto potrebbe essere pianificato per la prossima estate.

Sergej é una dolce ossessione anche per Marotta ma destinata a rimanere tale perché l’Inter non ha, in questo momento, la forza economica per andare a trattare con la Lazio. Che per il suo gioiello parte da una valutazione di 80 milioni di euro. Un messaggio recapitato anche al Liverpool la scorsa estate.

