Moggi svela: “Ho parlato con Donnarumma, mi ha dato una notizia sulla Juve”

Intervenuto nel corso del programma “I Tirapietre”, in onda sulle frequenze di Radio Amore Campania, Luciano Moggi ha parlato anche di Juventus. Con un salto al passato: “La Juve del 2006? Una squadra imbattibile, l’ho costruita con Mino Raiola“.

Lui è nato con me, lo chiamavano il pizzaiolo ma io ho visto la furbizia di addentrarsi nei campi da calcio: oggi è tra i migliori procuratori e se saputo utilizzare può essere una risorsa per un club. In quella campagna acquisti lo mandai a prendermi persino Emerson dalla Roma, anche se non era il procuratore: è nato in quel momento, io ne sono fautore”.

Da Raiola a Donnarumma, il passo è breve: “Ho parlato con Gigio al compleanno di Ibrahimovic, non andrà alla Juventus, ormai è proiettato verso altri lidi”. Infine, una previsione su Juventus-Roma: “Sarà una partita di rimessa per i bianconeri, giocheranno in contropiede: è una squadra a immagine e somiglianza di Allegri”.

donnarumma-gigio

fonte: ilbianconero.com