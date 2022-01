Morata addio Juve, vuole andarsene a gennaio

Morata addio Juve – Come racconta Tuttosport, al momento è tutto congelato. ‘Tutto’ cosa? Alvaro Morata al Barcellona e Mauro Icardi alla Juventus.

Morata addio Juve, può succedere a gennaio

Per il quotidiano, per il momento la situazione è in stallo e, se non si registra una svolta decisa da una parte o dall’altra, sono molte di più le probabilità che la situazione dell’attacco juventino rimanga immutata.

Morata sogna ancora di andare a Barcellona, da dove ha ricevuto lusinghe da parti del nuovo tecnico Xavi , ma il Barcellona non sta dando segnali molto incoraggianti per Alvaro.

morata-juve-2020

fonte: ilbianconero.com