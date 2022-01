Morata-Barcellona, non è ancora fatta: spunta l’intreccio con Icardi

Morata-Barcellona – Alla fine, potrebbe anche restare (fino a giugno). Ma le sue speranze di prendere un volo per Barcellona sono tutt’altro che svanite, anche perchè con i blaugrana ha già un accordo di massima. E, del resto, il mese di gennaio è lungo… Alvaro Morata può ancora permettersi di sognare il ritorno in Spagna.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, qualcosa si sta muovendo anche in Francia, dove sembra che il PSG stia lavorando per cercare possibili alternative a Mauro Icardi e dare così il via libera all’argentino per l’approdo alla Juve.

Morata-Barcellona, intreccio con Icardi

Martial, Aubameyang, Alcacer, persino il Depay accostato anche ai bianconeri: sono diverse le opzioni valutate da Leonardo, che qualora trovasse la quadra per un’alternativa valida a Messi e Mbappè riuscirebbe a completare quel gioco di incastri necessario a far sì che la Vecchia Signora non resti senza un centravanti.

Poi, certo, resterebbe da raggiungere l’accordo con i bianconeri sulla formula per Icardi. Ma, come si diceva, gennaio è lungo. Il tempo per trovare un compromesso tra affitto semestrale e cessione definitiva non manca…

morata-juve-2020

fonte: ilbianconero.com