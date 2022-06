Morata Juve, l’Atletico apre allo sconto

L’attaccante spagnolo Alvaro Morata viene considerato dall’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri uno dei suoi fedelissimi. Tornerà in bianconero? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Affare Morata, apertura dell’Atletico Madrid

Alvaro è arrivato due estati fa in prestito biennale, ne servirebbero altri 35 per riscattarlo, perché questa è la cifra fissata dall’Atletico. I bianconeri stanno cercando di rinegoziare il prezzo, è disposta ad arrivare a 15 (più eventuali bonus) oppure anche a rinegoziare la formula.

L’Atletico per ora resta sulle proprie posizioni ma è detto disponibile a trattare. Il club spagnolo per ora ha respinto l’idea di uno scambio con Kean e non pare intenzionato a inserire altre pedine nell’affare.