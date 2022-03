Morata Juve, sorpresa in arrivo: può essere riscattato?

L’arrivo di Vlahovic ha totalmente rivoluzionato l’ambiente bianconero che adesso, sogna in grande per quello che sarà il finale di stagione.

La presenza dell’attaccante serba ha portato un forte senso di sicurezza e di convinzione non solo a tutti i tifosi ma anche e soprattutto a tutti i suoi compagni di squadra, rinati dopo l’approdo del serbo. Ma è chiaro che nel quartier generale della Continassa si sta lavorando in ottica futura e anche se l’obiettivo del primo posto dovesse fallire in questa annata, le basi per la prossima sono già ben salde.

Chi invece deve ancora capire cosa fare del suo futuro è Alvaro Morata, fino a un mese fa certo del suo addio in bianconero ma che adesso, sembra aver totalmente ribaltato la situazione.

IL FUTURO – Lo spagnolo è infatti uno di quelli che sembra averne beneficiato di più del colpo Vlahovic, tanto da essere diventato più incisivo e determinante ogni volta che calca il terreno di gioco. Le prestazioni spente e sottotono di inizio stagione sembrano essere solo un lontano ricordo per El Canterano che adesso risulta essere decisivo in molte circostanze, come in occasione dell’assist per l’ex Viola in quel di Empoli.

Nell’ultima sessione di mercato Morata era sul procinto di lasciare Torino per approdare al Barcellona e la fumata nera, in un primo momento ha fatto pensare che fosse tutto rimandato. Ora però, la situazione si è capovolta e le prestazioni all’altezza del numero 9 stanno convincendo la dirigenza bianconera a riscattare il suo cartellino dall’Atletico Madrid a giugno.

Ci sarebbero però alcune condizioni da raggiungere, perche dalla Continassa fanno sapere di voler chiudere l’operazione intorno ai 20 milioni di euro e di conseguenza, ottenere uno sconto sul costo originario della trattativa.

morata-dybala-2022

fonte: ilbianconero.com