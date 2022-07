Morata Juventus, Allegri spinge! La formula

Alvaro Morata alla Juventus? Cherubini e i suoi uomini mercato stanno approntando il piano per riconsegnarlo ad Allegri, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Allegri rivuole Morata

È soprattutto il tecnico a spingere per riavere lo spagnolo, impiegabile sia come alternativa a Vlahovic, che come spalla in un attacco a due o esterno a sinistra nel tridente. Il club, dopo le operazioni De Ligt e Bremer, ha forza economica per trattare con l’Atletico. Alvaro, non ha un solo anno di contratto adesso, ma due: condizione che renderebbe possibile un nuovo prestito oneroso. Oggi la Juve potrebbe salire a 20 milioni e qualcosa di più.