Morata-Juve, Simeone fa muro! Le ultime

La Juventus sta facendo un pensiero su Alvaro Morata. I bianconeri infatti entro il 30 giugno dovranno decidere se trattenere o lasciar andare il centravanti spagnolo.

Riscatto Morata, Simeone si mette di traverso

Il nodo è il prezzo, come racconta la Gazzetta dello Sport: la cifra stabilita con l’Atletico per il riscatto è 35 milioni, considerata fuori budget. O gli spagnoli abbassano le pretese o non se ne fa nulla, anche perché Morata ha anche un ingaggio importante, da 5 milioni netti all’anno.

L’Atletico di Simeone padre fa muro perché non vuole fare minusvalenza con il giocatore, acquistato dal Chelsea per 55 milioni più 10 di prestito. Sulle tracce dello spagnolo, oltre al Barcellona c’è anche l’Arsenal. La proposta della Juventus (15 milioni più bonus) è lontanissima dalle richieste dall’Atletico.