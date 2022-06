Morata Juventus, compromesso con l’Atletico

In casa Juventus vorrebbero regalare ad Allegri almeno un rinforzo in attacco per la ripartenza di inizio luglio. Il maggior indiziato è Morata. Ne parla Tuttosport.

Morata torna alla Juventus?

La Juventus, dopo i 20 milioni spesi per il prestito biennale, non ha esercitato l’opzione di riscatto (35 milioni), ma ha aperto subito un nuovo tavolo con l’Atletico Madrid. I contatti vanno avanti e c’è la volontà di arrivare a un buon compromesso.

L’Atletico non vuole mettere a bilancio una minusvalenza, ma lo considera fuori dal progetto tecnico di Diego Simeone. Dopo il no all’offerta dei bianconeri (15 milioni più bonus), si ragiona su un nuovo prestito oneroso. Soluzione fattibile a patto che Morata prolunghi di almeno un anno l’attuale contratto con l’Atletico (scadenza 2023).