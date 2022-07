Morata Juventus, ecco cosa trapela sull’affare

La nuova Juve avrà bisogno di molto di più. In ogni reparto. Anche in attacco, dove continua la caccia al giocatore giusto – Morata? – da trasformare nel vice-Vlahovic. Ne parla il Corriere dello Sport.

Morata Juventus le ultime

Tra gli obiettivi quel Morata che la Juve non si rassegna a mollare nonostante sia tornato all’Atletico Madrid. Ieri l’attaccante si è ripresentato ai suoi vecchi-nuovi tifosi: «Sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi. Sono sicuro che sarà un anno fantastico. Ho la fortuna di aver già lavorato con Simeone e la sua squadra e questo renderà le cose più facili». Sono parole di chi sembra tornato per restare, in realtà alla Continassa credono ancora di poter riaprire questa partita, magari a fuoco lento.