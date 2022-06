Morata Juve, l’idea per riprenderlo dall’Atletico

Juve e Atletico Madrid stanno discutendo del futuro di Alvaro Morata. Dopo i due anni di prestito oneroso a Torino, cui non seguirà il riscatto per 35 milioni di euro pattuito nel 2020. Allegri però non vorrebbe perdere lo spagnolo, e viceversa.

Affare Morata, l’idea di Juve e Atletico

Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’Atletico Madrid non punterà sullo spagnolo e non vuole svenderlo. Quale può essere una strategia? I due club sono arrivati a una conclusione: Alvaro dovrebbe rinnovare con i Colchoneros, quindi Juve e Atletico potrebbero discutere di un nuovo prestito oneroso. Serve la volontà di tutte le parti in causa per la buona riuscita dell’affare, ma anche una duplice negoziazione che dilaterebbe necessariamente i tempi. Pare sempre più l’unica soluzione possibile per rivederlo in bianconero.