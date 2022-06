Morata Juventus, bianconeri pronti a nuova offerta

Frenata per il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus? Come racconta la Gazzetta, il primo round si è chiuso a favore dell’Atletico Madrid.

Morata Juventus, per ora nulla da fare

La Juventus nei giorni scorsi ha provato a convincere gli spagnoli con un’offerta al ribasso (15 milioni più bonus invece di 35 fissati per il riscatto). Inserendo contropartite nella trattativa (Kean, Rabiot e Zakaria), le parti non si sono trovate. L’idea di un nuovo prestito (dopo un rinnovo ad hoc) è stata scartata dall’Atletico e dal giocatore. Così, scaduti i termini per il riscatto, non avendo grandi disponibilità economiche gli spagnoli hanno deciso di trattenere Alvaro per rimpiazzare lo svincolato Suarez. Tutto questo di sicuro non farà felice Allegri, facile che la Juve torni alla carica.