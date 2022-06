Morata-Juve, c’è un piano per confermarlo

Alvaro Morata resta il piano A della Juventus, secondo Tuttosport. Le sue qualità non sono in discussione, men che meno lo è lo spirito di sacrificio. Però ci sono delle condizioni da rispettare.

Morata-Juve, come confermarlo?

Servirebbero le giuste condizioni economiche. Non quelle fissate nel contratto stipulato due anni fa con l’Atletico Madrid: per loro la Juventus dovrebbe sborsare 35 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo le prestazioni sportive dello spagnolo. Il quale è già stato pagato 20 milioni di euro per il prestito biennale.

La Juve ha posto un limite oltre il quale non vuole andare. L’Atletico prende tempo, da un lato vuole monetizzare e dall’altro deve fare i conti con la volontà del calciatore, deciso a fare la sua parte pur di restare a Torino.