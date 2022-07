Morata Juventus, possibile un ritorno: i dettagli

È arrivato il 30 giugno e la Juve ha colto l’occasione per congedare Alvaro Morata, tornato ufficialmente all’Atletico Madrid: non è stato esercitato il diritto di riscatto fissato a quota 35 milioni, né un nuovo accordo con il club spagnolo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Morata Juve, non è ancora finita

La parola fine non è detto che sia stata già scritta. Perché la Juve attende di vedere come si svilupperanno le prossime settimane, se dovessero poi riproporsi condizioni favorevoli potrebbe anche tornare all’attacco. Ora Alvaro torna all’Atletico, che nelle scorse settimane hanno rifiutato tre ipotesi presentate. La Juve invece c’è, c’è ancora, non ha fretta e non esclude un nuovo tentativo, magari in chiusura di mercato.