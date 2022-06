Morata Juventus, la strategia per riportarlo

Oggi doveva essere il giorno di Alvaro Morata. L’ultimo per diventare finalmente un calciatore della Juventus al 100%. Non lo sarà, perchè i bianconeri non verseranno all’Atletico i 35 milioni di euro pattuiti nel 2020. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Morata Juventus, quale futuro?

Alvaro ha ancora un anno di contratto con l’Atletico, la Juve ha provato a ottenere uno sconto proponendo Kean. Come fare, allora? La soluzione può essere quella di un rinnovo con i madrileni, poi un nuovo prestito in bianconero. Ma non è così facile.

Nella proposta l’Atletico prevede la spalmatura dell’ingaggio. L’entourage del centravanti, però, è restio alla decurtazione di metà dello stipendio annuale.