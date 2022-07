Morata o Kostic? Juve ad un bivio

L’addio di De Ligt frutterà almeno 80 milioni. Una cinquantina verranno destinati al sostituto, gli altri 30 potranno essere investiti ancora. Secondo la Gazzetta dello Sport, fosse per Allegri, li punterebbe tutti e subito su Morata.

Morata o Kostic? Bivio Juve

La Juventus ha scelto di non riscattarlo a 35 milioni, per i bianconeri i soldi chiesti dall’Atletico sono eccessivi, così come gli spagnoli non ritengono adeguati i 15 offerti. La Juventus ci riproverà, anche perché Morata può colmare il vuoto sulla corsia di sinistra in attesa di Chiesa. L’alternativa è il serbo Kostic dell’Eintracht Francoforte, bloccato dalla Juventus tempo fa ma che adesso non pare più essere una priorità.