Morata riscatto Juve, il sì arriva ad una condizione

Morata riscatto Juve – A giugno si concluderà il prestito di Alvaro Morata con la Juventus. La società bianconera dovrà quindi decidere il futuro del suo numero 9 insieme all’Atletico Madrid, detentore del cartellino del giocatore spagnolo.

Il riscatto era fissato a 35 milioni di euro, cifra che la Vecchia Signora non sarebbe disposta a versare ai Colchoneros per trattenere Alvaro, come riferisce AS.

Morata riscatto Juve, ecco perché può avvenire

VOLONTÀ – La volontà della Juve però sarebbe quella di trattenere Morata e di trattare con l’Atletico Madrid per trovare un accordo ad una cifra inferiore.

L’amore di Alvaro per la città di Torino ma più in particolare per la Juventus è ormai noto. Lo dimostra anche il legame con la torinese Alice Campello.

Tuttavia la decisione non dipenderà dal giocatore spagnolo che ormai vede il capoluogo piemontese come la sua seconda casa ma le sue sorti dipenderanno dall’Atletico Madrid, detentore del suo cartellino.

