Morata, suona la sirena Milan

Il Milan starebbe tentando Alvaro Morata per quello che potrebbe essere visto come un possibile sgarbo di calciomercato. Per l’attaccante spagnolo c’era anche la prospettiva di tornare in Italia ma sulla sponda bianconera. Le cose stanno cambiando in questi giorni.

Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, fa il punto della situazione sul futuro di Alvaro Morata, accostato anche alla Juventus

«Morata si sente lusingato, avendo avuto contatti con il Milan negli ultimi giorni. L’interesse di Ibrahimovic e Fonseca sta attirando l’attenzione dello spagnolo. Sebbene ci voglia tempo perché lasci l’Atletico Madrid, il Milan sta facendo tutto il possibile per convincerlo a unirsi a loro».

Il Milan sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo, e la sensazione è quella di un possibile sacrificio che porti all’ombra della Madonnina entrambi i grandi obiettivi per l’attacco di cui si discute da settimane. In tal senso sembra già esserci una precisa strategia.

A parlarne è ‘Tuttosport’, che inquadra anche i nodi che il Milan è ancora chiamato a sciogliere sui due giocatori. Per Morata, in particolare, ci sono da trattare le cifre sull’ingaggio. Nessun particolare problema con l’Atletico, considerando il fatto che la clausola rescissoria da 13 milioni di euro è assolutamente alla portata delle casse rossonere. L’attaccante spagnolo percepisce però 6 milioni all’anno, che potrebbero rivelarsi troppi per la dirigenza meneghina.