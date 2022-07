Morata torna alla Juventus? Trattativa con l’Atletico

Alvaro Morata saluta la Juventus e prolunga con l’Atletico Madrid sino al 2024: nel giro di 24 ore l’attaccante spagnolo, in apparenza, ha fatto due passi che lo allontanano dai bianconeri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Morata torna alla Juventus?

Unirsi ai colchoneros per un anno in più è un aiuto alla strategia del ds Cherubini per riportarlo a casa Juve. Ora invece si apre una fase nuova, quella dela trattativa tra i due club. Nel budget della Continassa ci sono al massimo una ventina di milioni per completare un’operazione che è già costata altri 20 (10 milioni di prestito all’anno).