Morata torna all’Atletico? Addio Juve probabile

Morata torna all’Atletico? Sì, è una possibilità. A inizio aprile, come racconta Gazzetta, sull’attacco della Juventus non abbiamo certezze. L’ipotesi che saluti il centravanti spagnolo resta probabile, sebbene Alvaro non voglia pensarci.

PARTENZA E STOP – Analizzando i numeri, la partenza di Morata è stata devastante: forte, fortissimo l’impatto con i colori bianconeri. Poi l’inverno complicato, il virus, che a marzo sembrava aver risolto e le ultime tre uscite non esattamente messe a fuoco.

Morata torna all’Atletico? Ultime calciomercato Juve

Serve decidere, insomma, per la Juve. E serve decidere se allungare di un anno il prestito dell’Atletico Madrid, pagando 10 milioni per la prossima stagione. Di certo, non sarà riscattato interamente quest’estate.

LA SPERANZA – Morata resta allora in attesa, spera che la Juve lo confermi anche in virtù del basso peso a bilancio: è meno di 20 milioni, considerati i 10 del prestito e i 9 al lordo dello stipendio. Magari si potrebbero strappare nuove condizioni all’Atletico per un prestito a cifre ridotte.

fonte: ilbianconero.com