Morata torna all’Atletico Madrid, niente Juve

Le strade di Alvaro Morata e la Juventus si separeranno, quanto meno per il momento. Il giocatore farà ritorno a Madrid e all’Atletico. L’attaccante spagnolo era in prestito con diritto di riscatto alla Juve, che ha provato a trovare l’intesa con i Colchoneros.

Morata torna all’Atletico Madrid

L’accordo tra le due società, però, non è stato trovato. Domani a mezzanotte scadrà l’opzione per il riscatto a favore della Juventus e per questo il giocatore tornerà all’Atletico Madrid. Non è comunque detto che Morata non possa vestire bianconero in futuro.

Juventus e Atletico Madrid potrebbero provare a imbastire una trattativa nei prossimi giorni per provare comunque a riportare lo spagnolo a Torino a disposizione di Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi era stato anche paventato uno scambio con Moise Kean che sarebbe andato a Madrid, ma alla fine non è stata trovata l’intesa.

Recentemente Morata aveva anche spiegato la sua situazione di mercato: “Non dipende da me e non posso farci niente. Mia moglie e i miei figli mi seguono ovunque debba andare. Ho preferenze e opzioni, ma voglio andare dove hanno interesse nel farmi giocare“.

fonte: gianlucadimarzio.com