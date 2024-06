Morata torna in Serie A? Un tecnico lo ha richiesto al club

Calciomercato Juve, è spuntato anche il nome di Alvaro Morata in questi giorni. Per un motivo molto semplice: il giocatore tornerebbe di corsa a Torino. Si è trovato benissimo nelle sue due esperienze bianconere e non disdegnerebbe, potesse decidere e dipendesse unicamente da lui, una terza avventura in Piemonte essendo in uscita dall’Atlético Madrid. E la tifoseria juventina anche lo accoglierebbe di corsa, sia per una questione di affetto che di caratteristiche.

Morata torna in Serie A? Gli aggiornamenti

Potrebbe essere però un’altra squadra a godere delle gesta dell’attaccante spagnolo nella prossima stagione e non la Vecchia Signora che ha nel frattempo lì davanti già Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Si tratta della Roma che nel frattempo sta avanzando il pressing anche per Federico Chiesa considerato fuori dal nuovo progetto tecnico da Thiago Motta. Secondo quanto rivelato dai colleghi di TMW, Morata sarebbe stata una richiesta di Daniele De Rossi alla società per questa sessione estiva.

Nelle prossime settimane ci sarà un approccio con l’entourage del calciatore per sondare eventuale disponibilità e margini economici per comprendere se vi possano essere realmente le condizioni. Dovesse arrivare un primo semaforo verde, la società capitolina proverebbe a quel punto a gettare le basi per l’operazione.