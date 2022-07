Morata verso il ritorno alla Juve? Le ultime

La strategia della Juventus sembra chiara e porta al tesseramento, sarebbe la terza volta, di Alvaro Morata, rientrato nel frattempo al club che detiene il suo cartellino, l’Atletico Madrid. Ne parla Tuttosport.

Morata di nuovo alla Juventus

Dopo i due anni in prestito per riscattarlo la Juventus avrebbe dovuto sborsare 35 milioni e ha detto “no, grazie”. L’attaccante piace ad Allegri per via della sua duttilità tattica, può giocare da prima punta o seconda, inserendosi con profitto anche nel tridente in posizione più defilata. Non si tratta che aspettare ancora un po’ di tempo: a meno che non si registrino nuovi colpi di scena il futuro di Morata sembra destinato a tornare bianco e nero.