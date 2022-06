Morata non resta? La Juve ha tre alternative

L’uomo mercato della Juventus Federico Cherubini incontrerà la dirigenza dell’Atletico per parlare del riscatto dell’attaccante spagnolo e capire se ci sono i margini per rinegoziare l’accordo per Alvaro Morata. La Juve dovrebbe spendere 35 milioni di euro per trattenerlo, e studia altre alternative.

Mercato Juve, le alternative a Morata

I bianconeri si guardano intorno e valutano senza fretta piste alternative. Sono già stati fatti sondaggi per Muriel dell’Atalanta (scadenza 2023 ma con un’opzione per il 2024 esercitabile da parte del club) e Arnautovic del Bologna (di cui i rossoblù però non intendono privarsi.

L’ultima idea è Simeone, figlio d’arte (il papà Diego è l’allenatore dell’Atletico), di proprietà del Cagliari ma in prestito al Verona. I veneti non sono così sicuri di esercitare il diritto di riscatto e questo potrebbe favorire il club bianconero.