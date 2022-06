Perchè la Juve vuole Angel Di Maria?

La prossima Juventus dovrebbe giocare con il 4-3-3 e non a caso il club sta cercando una mezzala (Pogba) e almeno un esterno (Di Maria e non solo). Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il motivo dell’interessamento Juve per Di Maria

Angel è stato un esterno sontuoso, talmente bravo dal punto di vista tecnico e tattico da poter anche giocare da mezzala. Però l’argentino ha 34 anni e ha già imboccato l’ultimo tratto della carriera. Lo dimostrano l’impiego nel Paris Saint-Germain (19 presenze da titolare nell’ultima Ligue 1) e la volontà di firmare un contratto annuale prima di andare a chiudere in Sudamerica. Come racconta il quotidiano, viene da pensare che Di Maria avrebbe già salutato il calcio europeo se non ci fosse da preparare il Mondiale in Qatar, ultima chance per la generazione-Messi. Quindi perché la Juve sta provando a convincere Angel a vestire il bianconero?